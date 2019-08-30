Лидер нигерийцев тренировался по индивидуальной программе перед матчем с Россией

Сборная Нигерии проводит тренировку в Китае в преддверии матча со сборной России на Кубке мира 2019.

Игра состоится завтра, 30 августа, в 11:30 по московскому времени. Соперник по дебютному матчу тренируется без одного из лидеров Экпе Юдо (MVP «Финала четырёх» Евролиги 2017 года), который занимался по индивидуальной программе, завершил занятие раньше основной группы и не остался для общения с представителями СМИ.