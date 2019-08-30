Осман, Ильясова и Уилбекин вошли в итоговую заявку сборно Турции на ЧМ-2019

Тренерский штаб сборной Турции объявил имена двенадцати исполнителей, которые помогут национальной команде на чемпионате мира по баскетболу, стартующему, завтра, 31 августа в Китае.

В финальную заявку, в том числе, вошли три представителя из НБА — Джеди Осман из «Кливленд Кавальерс», Фуркан Коркмаз из «Филадельфии Сиксерс» и Эрсан Ильясова, защищающий цвета «Милуоки Бакс», сообщает официальная страница Турецкой федерации баскетбола в «Твиттере».

Полная заявка турецкой сборной выглядит следующим образом:

Доуш Балбай, Сертач Шанлы, Бурахан Тунджер, Метеджан Бирсен, Мелих Махмутоглу, Эге Арар, Семих Эрден, Йигит Арслан, Джеди Осман, Эрсан Ильясова, Фуркан Коркмаз, Скотти Уилбекин.

На стадии первого группового этапа команда Турции померится силами с соперниками из США, Чехии и Японии.