Сборная России с победы начала чемпионат мира — 2019 в Китае

Сборная России по баскетболу стартовала с победы на чемпионате мира — 2019 в Китае. Подопечные Сергея Базаревича переиграли национальную команду Нигерии со счётом 82:77.



Россияне успешно начали встречу, завладев инициативой и поведя в перой четверти с разницей в пять очков. Во втором игровом отрезке нигерийской сборной удалось выравнять положение дел на площадке, однако отрыв по итогам первой половины встречи остался прежним — пять очков.



В третьей четверти нигерийцам удалось совершить рывок и полностью нивелировать отставание — на заключительную десятиминутку команды вышли при счёте 58:58. Однако уже на старте четвёртой четверти нигерийцы смогли совершить рывок и не только выйти вперёд, но и оторваться. За три минуты до конца россиянам вновь удалось отыграться и сравнять счёт, а затем и выйти вперёд на два очка. Последние минуты встречи превратились в качели, на последней минуте встречи россияне повели с отрывом в два очка, а в одной из последних атак нигерийцы получили фол в нападении. Андрей Зубков уверенно реализовал оба штрафных. На последних секундах встречи Джош Окоги получил неспортивный фол, окончательно лишив сборную Нигерии шансов на победу. Итоговый счёт — 82:77 (18:13, 22:22, 18:23, 22:19).