Воронцевич: у нигерийцев было два болельщика — главный тренер и второй

Форвард сборной России Андрей Воронцевич поблагодарил болельщиков за поддержку в матче со сборной Нигерии (82:77).



«Спасибо всем болельщикам! Их было сегодня много. Хорошо их слышали, они перекрикивали всех. У нигерийцев-то было два болельщика — главный тренер и второй. Когда включили российский гимн, наши болельщики запели и так до конца за нас и болели. Даже после игры продолжали скандировать «Россия, вперед! Мы с тобой». Потрясающе!



Мне дали приз лучшему игроку матча. Вот он в таком черном ящике. Благодарю всех ребят, в командных видах спорта без участия тренеров и партнеров индивидуальные награды невозможны. Так что спасибо им огромное за это. Получить такой приз приятно, конечно, но без ребят его бы не было», — передаёт слова Воронцевича корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.

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