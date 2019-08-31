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Воронцевич: у нигерийцев было два болельщика — главный тренер и второй

Воронцевич: у нигерийцев было два болельщика — главный тренер и второй
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Форвард сборной России Андрей Воронцевич поблагодарил болельщиков за поддержку в матче со сборной Нигерии (82:77).

«Спасибо всем болельщикам! Их было сегодня много. Хорошо их слышали, они перекрикивали всех. У нигерийцев-то было два болельщика — главный тренер и второй. Когда включили российский гимн, наши болельщики запели и так до конца за нас и болели. Даже после игры продолжали скандировать «Россия, вперед! Мы с тобой». Потрясающе!

Мне дали приз лучшему игроку матча. Вот он в таком черном ящике. Благодарю всех ребят, в командных видах спорта без участия тренеров и партнеров индивидуальные награды невозможны. Так что спасибо им огромное за это. Получить такой приз приятно, конечно, но без ребят его бы не было», — передаёт слова Воронцевича корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

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