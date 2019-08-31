Кириленко: после игры с Нигерией из-за волнения не смог себя сфотографировать

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко эмоционально прокомментировал победу сборной России над Нигерией (82:77) в матче первого тура группового этапа Кубка Мира. По словам функционера, из-за волнения он даже не смог себя сфотографировать.

«Перед игрой я был вот в таком настроении! А после игры я не смог себя сфотографировать, потому что волновался больше (во много раз), чем когда играл сам. Я люблю свою команду, Россию, маму… Спасибо, что живой, короче, валидол!!! Вперёд, Россия, я с тобой! Спасибо всем, кто поддерживает нас, это очень, очень важно. Россия — Нигерия. 82:77», — написал Кириленко.

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Андрея Кириленко в «Инстаграме».