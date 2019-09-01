Мужская сборная России по баскетболу 3x3 не вышла в четвертьфинал Кубка Европы

31 августа в венгерском Дебрецене состоялись матчи группового этапа Кубка Европы по баскетболу 3x3 среди мужских команд.

Сборная России, попавшая в группу A, сыграла с командами Венгрии и Франции. В первом матче на турнире россияне победили Венгрию (21:15), а в следующем уступили французам (10:22). Каждая из трёх команд завершила групповою стадию с одной победой и одним поражением. В результате россияне оказались на третьем месте по дополнительным показателям и не попали в четвертьфинал.

За сборную России выступали Илья Карпенков, Андрей Киселёв, Кирилл Писклов и Алексей Жердев.

В женской части соревнований сборная России вышла в плей-офф с первого места в группе. В четвертьфинале россиянки встретятся с француженками, в случае победы в полуфинале они сыграют с сильнейшим в паре Украина — Латвия.