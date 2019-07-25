Женская сборная России по баскетболу 3x3 заняла 3-е место на этапе Мировой серии

Во французском городе Ла-Рошель прошёл шестой этап (из 12) женской Мировой серии по баскетболу 3х3. Сборная России по итогам соревнований заняла третье место.



Групповой этап сборная России начала с двух уверенных побед – над Нидерландами (15:7) и Польшей (20:15). Правда, в заключительной встрече в группе российские девушки уступили француженкам (13:18). Затем без проблем выиграли четвертьфинальный матч – у команды Чехии (17:9). В полуфинальной игре соперницами россиянок были испанки. В довольно упорной борьбе россиянки всё-таки были вынуждены уступить – 16:21.



Однако финишировали всё же третьими: они одержали на одну победу больше, чем другая сборная, выбывшая из борьбы в 1/2 финала, – ею оказалась Польша (3 против 2).