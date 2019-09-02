Крамер: очень хочу поиграть в одной команде с Шведом

Баскетболист «Химок» Крис Крамер признался, что очень хочет сыграть в одной команде с Алексеем Шведом.



«Привет, болельщики! Надеюсь, у вас все хорошо. Не могу дождаться встречи с вами. Я очень рад этой возможности, рад, тому, что Римас Куртинайтис снова будет моим тренером. Рад играть со многими талантливыми ребятами, которые играли в НБА и добились хороших результатов в Евролиге и НБА. Я готов улучшать свои навыки и верю, что мы выиграем много игр и добьёмся результата в этом сезоне.



Жду момента, чтобы поиграть с нашими ребятами. Очень хочу поиграть в одной команде с Шведом. Он лидер, он в каждой игре старается тащить команду. У нас много классных игроков и я рад этой возможности», — приводит слова Крамера пресс-служба команды.



