Курбанов: у нас нет человека, который сам всё будет организовывать

Форвард сборной России Никита Курбанов после победы в матче ЧМ с командой Южной Кореи (87:73) отметил командную работу россиян.



«Да, нам нужно хладнокровие. Не хочется сейчас говорить про то, что у нас есть опыт, — мы команда. И мы имеем то, что мы имеем. И то, что есть определённые потери, в этом есть и хорошие моменты: мы всё добываем за счёт командных действий. Списывать что-то на неопытность молодых игроков, наверное, неправильно. Мы подскажем им и постараемся избежать этих моментов в будущем.



Что есть сборная России по итогам двух игр на Кубке мира? Тяжело описать. У нас нет ярко выраженных лидеров. И то, что мы добываем, делаем это всей командой. У нас нет человека, который сам всё будет организовывать, брать на себя, обострять. Мы защищаемся пятёркой и нападаем пятёркой. Получается сегодня лучше. Стараемся использовать все моменты, чтобы набрать очки», — передаёт слова Никиты Курбанова корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.

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