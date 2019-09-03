Тэйтум получил травму в матче с Турцией
Сегодня, 3 сентября, в ходе матча чемпионата мира по баскетболу между сборными США и Турции повреждение получил форвард американской команды Джейсон Тэйтум. По предварительной информации у баскетболиста растяжение голеностопа. Информация о том, сможет ли он принять участие в следующем поединке появится завтра, 4 сентября, сообщает Eurohoops.
По сведениям ряда обозревателей, повреждение Тэйтума несерьёзное и вскоре он вернётся в строй. В матче с Турцией Джейсон пробыл на паркете 31 минуту, набрав за это время 11 очков, собрав 11 подборов и совершив 3 передачи.
США одержали победу над Турцией лишь в овертайме (93:92), благодаря этому успеху команда Поповича обеспечила себе выход в следующую стадию турнира.
- 3 сентября 2019
-
20:24
-
19:23
-
18:40
-
17:53
-
16:50
-
16:38
-
16:17
-
16:10
-
16:03
-
15:49
-
14:34
-
12:03
-
11:01
-
09:15
-
00:50
- 2 сентября 2019
-
23:49
-
21:57
-
19:19
-
18:52
-
18:33
-
18:32
-
18:13
-
18:11
-
18:10
-
18:04
-
17:27
-
16:23
-
15:12
-
13:55
-
13:09
-
12:05
-
11:03
-
09:09
-
04:46
-
00:45
Партнерский контент