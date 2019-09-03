Тэйтум получил травму в матче с Турцией

Сегодня, 3 сентября, в ходе матча чемпионата мира по баскетболу между сборными США и Турции повреждение получил форвард американской команды Джейсон Тэйтум. По предварительной информации у баскетболиста растяжение голеностопа. Информация о том, сможет ли он принять участие в следующем поединке появится завтра, 4 сентября, сообщает Eurohoops.

По сведениям ряда обозревателей, повреждение Тэйтума несерьёзное и вскоре он вернётся в строй. В матче с Турцией Джейсон пробыл на паркете 31 минуту, набрав за это время 11 очков, собрав 11 подборов и совершив 3 передачи.

США одержали победу над Турцией лишь в овертайме (93:92), благодаря этому успеху команда Поповича обеспечила себе выход в следующую стадию турнира.