Валиев: удивило, что горячую воду в раздевалке дают только во время игровых дней

Форвард сборной России Евгений Валиев рассказал о процессе адаптации в Китае, где проходит Кубок мира. Российская сборная одержала на турнире две победы и уже гарантировала выход в следующий раунд. В заключительном матче группового этапа россияне сыграют с аргентинцами, которым уступили в товарищеском матче перед началом турнира.

«ичего нового не скажу. Да, еда своеобразная, но можно найти что поесть. Понятно, что мы привыкли к другому рациону, но жаловаться не стоит. Ещё удивило, что горячую воду в раздевалке дают только во время игровых дней», — цитируют Валиева «Известия».

Чемпионат мира проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября. Сборная России на турнир отправилась без ряда ведущих игроков, получивших травмы.