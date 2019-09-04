Валиев: удивило, что горячую воду в раздевалке дают только во время игровых дней
Форвард сборной России Евгений Валиев рассказал о процессе адаптации в Китае, где проходит Кубок мира. Российская сборная одержала на турнире две победы и уже гарантировала выход в следующий раунд. В заключительном матче группового этапа россияне сыграют с аргентинцами, которым уступили в товарищеском матче перед началом турнира.
«ичего нового не скажу. Да, еда своеобразная, но можно найти что поесть. Понятно, что мы привыкли к другому рациону, но жаловаться не стоит. Ещё удивило, что горячую воду в раздевалке дают только во время игровых дней», — цитируют Валиева «Известия».
Чемпионат мира проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября. Сборная России на турнир отправилась без ряда ведущих игроков, получивших травмы.
Валиев: к Аргентине будем лучше готовы, чем это было в товарищеском матче
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