Валиев: к Аргентине будем лучше готовы, чем это было в товарищеском матче

Форвард сборной России по баскетболу Евгений Валиев поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Аргентины на Кубке мира. Обе команды уже гарантировали выход в следующий раунд, но в этом матче будут разыгрываться очки, которые пойдут в зачёт следующего группового этапа.
«Уже играли с аргентинцами незадолго до ЧМ-2019, видели два их матча на групповом этапе. Поэтому понимаем, как они действуют в той или иной ситуации. Сейчас индивидуально разбираем тактику всех лидеров команды, в том числе Сколы. Так что будем лучше готовы к игре, чем это было в товарищеском матче.
Как играть против Габриэля Дека? Он взял тогда несколько подборов в нападении, несколько раз мы его прозевали, и Дек забил лёгкие мячи из-под кольца. Как сложится сегодня, не знаю, но постараемся сыграть против него гораздо собраннее.
У аргентинцев их первые номера наряду со Сколой набирают львиную долю очков команды. Они более нацелены на бросок, много берут на себя в атаке. У нас же больше командная игра. На этом турнире у нас нет ярко выраженного лидера. Ищем свободного игрока и набираем очки после разыгранных комбинаций. Но согласен, что и от наших первых номеров многое будет зависеть — как они построят взаимодействие, как будут руководить игрой», — цитируют Валиева «Известия».
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