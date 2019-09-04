Сборные Польши и Пуэрто-Рики вышли в следующий раунд Кубка мира

В Китае состоялись очередные матчи группового этапа Кубка мира. После очередных побед путёвки в следующий раунд завоевали сборные Польши и Пуэрто-Рико.

Польские баскетболисты обыграли представителей Кот-Д’Ивуара со счётом 80:63 (20:24, 16:8, 19:17, 25:14). После этой победы сборная Польши в группе A набрала шесть очков. За вторую путёвку в следующий раунд в этой группе поспорят сборные Венесуэлы и Китая, которые сыграют друг с другом.

В группе C сборная Пуэрто-Рико победила сборную Туниса со счётом 67:64 (19:18, 19:14, 14:23, 15:3). После этой победы пуэрториканцы набрали пять очков и вышли на первое место, но у сборной Испании, одержавшей две победы в двух матчах, ещё остаётся игра в запасе со сборной Ирана. Пуэрто-Рико и Испания продолжат борьбу в следующем раунде турнира.