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Сборные Польши и Пуэрто-Рики вышли в следующий раунд Кубка мира

Сборные Польши и Пуэрто-Рики вышли в следующий раунд Кубка мира
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

В Китае состоялись очередные матчи группового этапа Кубка мира. После очередных побед путёвки в следующий раунд завоевали сборные Польши и Пуэрто-Рико.

Польские баскетболисты обыграли представителей Кот-Д’Ивуара со счётом 80:63 (20:24, 16:8, 19:17, 25:14). После этой победы сборная Польши в группе A набрала шесть очков. За вторую путёвку в следующий раунд в этой группе поспорят сборные Венесуэлы и Китая, которые сыграют друг с другом.

В группе C сборная Пуэрто-Рико победила сборную Туниса со счётом 67:64 (19:18, 19:14, 14:23, 15:3). После этой победы пуэрториканцы набрали пять очков и вышли на первое место, но у сборной Испании, одержавшей две победы в двух матчах, ещё остаётся игра в запасе со сборной Ирана. Пуэрто-Рико и Испания продолжат борьбу в следующем раунде турнира.

ЧМ-2019 (м). Группа A. 3-й тур
04 сентября 2019, среда. 11:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Окончен
63 : 80
Польша
Кот-д'Ивуар: Абуо - 23, Томпсон - 18, Диабате - 9, Зербо - 4, Памба-Жулле - 2, Бару - 2, Фофана - 2, Бамба - 2, Эди - 1, Кулибали, Коне, Сье
Польша: Вачиньски - 16, Кулиг - 14, Понитка - 12, Бальцеровски - 8, Слотер - 7, Соколовский - 6, Кошарек - 6, Цель - 5, Хрицанюк - 4, Олейничак - 2, Лачиньский, Грушецки
ЧМ-2019 (м). Группа C. 3-й тур
04 сентября 2019, среда. 11:30 МСК
Пуэрто-Рико
Окончен
67 : 64
Тунис
Пуэрто-Рико: Бэлкман - 14, Уэртас - 10, Брауни - 9, Пинейро - 8, Диас - 7, Клавелл - 7, Родригес - 6, Колье - 4, Франклин - 2, Клементе, Брэди, Мохика
Тунис: Межри - 14, Абада - 14, Ролл - 13, бен Ромдан - 12, Хадидан - 9, Эль-Мабрук - 2, Шеннуфи, Мули, Гьяза, Аббасси, Слиман, Книуа
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