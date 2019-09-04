Сборная России уступила Аргентине на чемпионате мира — 2019

Сборная России по баскетболу уступила Аргентине в заключительном матче предварительного этапа чемпионата мира — 2019. Россияне хорошо провели первый игровой отрезок, сумев, несмотря на стартовый рывок аргентинцев в шесть очков, уйти на первый перерыв лидерами встречи. Однако уже во второй десятиминутке рывок аргентинцев в 10 очков вывел их вперёд — на большой перерыв россияне ушли, уступая в счёте с разницей в шесть очков.



Третья четверть также осталась за Аргентиной — обе команды не показали результативный баскетбол, однако россиянам удалось набрать всего 7 очков против 14 у соперников, так что к заключительной четверти преимущество аргентинцев составило 13 очков.

В четвёртом игровом отрезке россиянам с ходу удалось вернуть себе шансы на успех, набрав 11 очков за три с половиной минуты против нуля у сборной Аргентины, однако отставание россиян не становилось меньше двух очков ни разу на протяжении всей заключительной четверти. Итоговый счёт встречи — 69:61 в пользу аргентинцев.