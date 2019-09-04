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Сборная России уступила Аргентине на чемпионате мира — 2019

Сборная России уступила Аргентине на чемпионате мира — 2019
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Сборная России по баскетболу уступила Аргентине в заключительном матче предварительного этапа чемпионата мира — 2019. Россияне хорошо провели первый игровой отрезок, сумев, несмотря на стартовый рывок аргентинцев в шесть очков, уйти на первый перерыв лидерами встречи. Однако уже во второй десятиминутке рывок аргентинцев в 10 очков вывел их вперёд — на большой перерыв россияне ушли, уступая в счёте с разницей в шесть очков.

Третья четверть также осталась за Аргентиной — обе команды не показали результативный баскетбол, однако россиянам удалось набрать всего 7 очков против 14 у соперников, так что к заключительной четверти преимущество аргентинцев составило 13 очков.

В четвёртом игровом отрезке россиянам с ходу удалось вернуть себе шансы на успех, набрав 11 очков за три с половиной минуты против нуля у сборной Аргентины, однако отставание россиян не становилось меньше двух очков ни разу на протяжении всей заключительной четверти. Итоговый счёт встречи — 69:61 в пользу аргентинцев.

ЧМ-2019 (м). Группа B. 3-й тур
04 сентября 2019, среда. 15:30 МСК
Россия
Окончен
61 : 69
Аргентина
Россия: Зубков - 18, Курбанов - 13, Сопин - 9, Воронцевич - 9, Антонов - 6, Бабурин - 3, Ивлев - 3, Карасёв, Мотовилов, Фридзон, М. Кулагин, Валиев
Аргентина: Кампаццо - 21, Скола - 13, Делья - 13, Гарино - 8, Дек - 5, Лапровиттола - 4, Вильдоса - 3, Фьеллеруп - 2, Каффаро, Бруссино, Редиво, Гальисси
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