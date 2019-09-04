Кириленко: опытные команды умеют заканчивать матчи. Нам пока этого не хватает

Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал итоги матча сборных России и Аргентины, который закончился поражением россиян со счётом 61:69.
«Мы любим громкие слова. В прошлый раз у нас Мотовилов вышел переиграл, сегодня Сопин. Очень рад за ребят, что они показывают очень хороший баскетбол. Но говорить, что он переиграл Капмаццо нельзя. Аргентинец сегодня сделал игру и выиграл её. Повторю, я рад за Сопина, за то, что он поймал этот ход, волну. Он дал нам возможность вернуться в игру в четвёртой четверти.
В этом сила опытных команд, что они умеют заканчивать матчи. Умеют в нужный момент сыграть в правильный баскетбол: где-то подставиться, где-то выбить мяч, навязать борьбу, забрать владение. Нам пока этого не хватает, но мы учимся. Предстоит две сложные игры. Польша набрала ход и очень прилично выглядит. Венесуэла, обыгравшая сегодня китайскую сборную, а мы с ними встречались на товарищеском турнире. Будем бороться.
Мне хочется, чтобы игроки немного расслабились. Очень много зажатости. Особенно первая замена, когда уходит кто-то из стартовой пятёрки, мы как будто встаём после этого. Не думаем об игре, а думаем, как бы не потерять мяч. В результате теряем его. Хочется, чтобы ребята играли в раскованный баскетбол, нежели придумывали что-то», — передаёт слова Кириленко корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
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