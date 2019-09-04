Сопин: мне дали шанс и я им воспользовался

Баскетболист сборной России Андрей Сопин прокомментировал итоги матча сборных России и Аргентины, который закончился поражением россиян со счётом 61:69.
«Тренер всегда говорил, что мы будем играть в 12 человек. У кого-то может матч пойти, у кого-то нет. Сегодня мне дали шанс и я им воспользовался. Перед игрой тренер подходил ко мне, сказал выбросить предыдущие игры из мыслей, выйти с холодной головой и играть вместе с командой.
Мог ли я представить, что буду обыгрывать один в один Кампаццо? Честно говоря не думал об этом. Рад, что так получилось. Мне кажется, здесь все команды равны, несмотря на состав, на фамилии. Все выходят и играют на победу. У меня было пару хороших защит, переходов, удачных действий. Отдал Андрею Зубкову в угол и это придало уверенности.
Были ли аргентинцы готовы к моему появлению на площадке? Может быть фактор неожиданности сыграл роль. Думаю, что команда такого уровня всегда готовится ко всем игрокам. Просто у меня сегодня пошёл матч и сыграл неплохо. Парни мне всегда помогают. Где-то поддерживают, где-то подсказывают, где-то покритикуют. Я к ним прислушиваюсь, они ко мне. Играем как одно целое», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
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