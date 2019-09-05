ФИБА обнародовала лучшие моменты сборной России на групповом этапе ЧМ

Пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА) опубликовала видеоролик с подборкой лучших моментов сборной России на групповом этапе Кубка мира, который проходит в Китае.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале ФИБА.

Россияне вышли во второй групповой этап, одержав победы над сборными Нигерии и Южной Кореи. В заключительном матче группового этапа россияне в упорной борьбе проиграли нигерийцам.

Теперь во втором групповом этапе сборная России сыграет со сборными Венесуэлы и Польши. Также в группу попадёт сборная Аргентины, но россияне с аргентинцами играть уже не будут.