Новозеландцы исполнили ритуальный танец перед матчем с Грецией

Игроки сборной Новой Зеландии перед матчем со сборной Греции исполнили традиционный ритуальный национальный танец хака. Видеозапись танца появилась на официальном YouTube-канале ФИБА.

Танец, однако, сборной Новой Зеландии не помог — греки одержали победу со счётом 103:97. Эта победа позволила греческой сборной пробиться в следующий раунд, оставив новозеландцев за бортом основного турнира.



На следующем этапе греческая сборная сыграет с командами Чехии и США. Наряду с чехами, греки начинают групповой этап с нулём в графе побед — на предварительном турнире они уступили бразильцам, которые так же на следующем этапе сыграют со сборными США и Чехии.

Напомним, чборная России так же пробилась в следующий этап соревнований.