Новозеландцы исполнили ритуальный танец перед матчем с Грецией
Игроки сборной Новой Зеландии перед матчем со сборной Греции исполнили традиционный ритуальный национальный танец хака. Видеозапись танца появилась на официальном YouTube-канале ФИБА.
Танец, однако, сборной Новой Зеландии не помог — греки одержали победу со счётом 103:97. Эта победа позволила греческой сборной пробиться в следующий раунд, оставив новозеландцев за бортом основного турнира.
На следующем этапе греческая сборная сыграет с командами Чехии и США. Наряду с чехами, греки начинают групповой этап с нулём в графе побед — на предварительном турнире они уступили бразильцам, которые так же на следующем этапе сыграют со сборными США и Чехии.
Напомним, чборная России так же пробилась в следующий этап соревнований.
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