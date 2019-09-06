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Кто виноват в поражении сборной России от Польши?

Кто виноват в поражении сборной России от Польши?
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Сборная России потерпела второе поражение на Кубке мира по баскетболу. На втором групповом этапе россияне проиграли полякам. Встреча завершилась со счётом 79:74.

После этого поражения россияне фактически лишились шансов на выход в плей-офф. Теперь дальнейшие перспективы российской сборной будут зависеть от результата матча Аргентина — Венесуэла. В случае победы аргентинцев, они вместе с поляками получат право сыграть в плей-офф турнира.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто виноват в поражении сборной России от Польши?
Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.

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