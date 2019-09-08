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ФИБА отстранила судей матча Литва — Франция

ФИБА отстранила судей матча Литва — Франция
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Вчера, 7 сентября, один из центральных матчей игрового дня чемпионата мира по баскетболу между Францией и Литвой завершился громким скандалом. В одном из эпизодов на последней минуте встречи судьи не зафиксировали фол со стороны французского центрового Руди Гобера, смахнувшего мяч с кольца после штрафного в исполнении литовцев. Этот момент имел одно из ключевых значений. Команда из Прибалтики в итоге уступила и потеряла шансы на выход в четвертьфинал.

После матча литовцы подали протест в ФИБА. Организация рассмотрела его и постановила отстранить от работы на турнире бригаду судей, сообщает пресс-служба ФИБА. Также в заявлении говорится, что в эпизоде с нарушением литовцам должны были засчитать очко.

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