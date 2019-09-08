Базаревич: не в чем упрекнуть себя и тренерский штаб

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поделился мыслями о проделанной работе на чемпионате мира, подчеркнув, что ему не в чем упрекнуть себя и весь тренерский штаб.

«Кто превзошёл ожидания? Мотовилов. Начало чемпионата у него не сложилось. В 21 год быть основным разыгрывающим тяжело. Вообще, тяжело сравнивать игру в клубах и сборных. 20 минут Курбанова в ЦСКА и 20, а то и 30 минут в сборной — по проценту задействования это совершенно разные вещи. Когда ты играешь под давлением, как это было на чемпионате мира, не совсем то, что обычно происходит с нашими игроками в клубах. Именно этого нам не хватило в игре с Польшей.

Раскрыла ли сборная свой потенциал? По игре да. Себя и тренерский штаб мне не в чем упрекнуть. Мы, и я в том числе, создаём завышенные ожидания. И потом, когда мы их создали для себя и других, ничего не получается. Со мной это уже не в первый раз. Наше кредо — мы хотим делать своё дело честно. Мы хотим, чтобы тот Вася, который недокрутил гайку, увидел, что есть ребята, которые делают свое дело честно, до конца. У них тоже гайка слетает с резьбы, но они возвращаются и докручивают её, а не бросают.

Главный урок? Тренер хорош настолько, насколько хороши его игроки. От этого турнира вообще какое-то странное ощущение. Ощущение недоделанности. Мы сами его не доделали. Но сколько команд с суперсоставом ничего не добились! Команды, которые вообще не котировались, выстрелили. Тут без удачи невозможно", — передаёт слова специалиста корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.