Сборная Испании уверенно победила Сербию в матче чемпионата мира — 2019

Сборная Испании переиграла национальную команду Сербии в матче группового этапа чемпионата мира. Испанцы не лучшим образом начали матч, уступая к первому перерыву с разницей в семь очков, однако уже во второй четверти им удалось совершить впечатляющий рывок, который позволил вырваться вперёд с преимуществом в восемь очков. Вторая половина встречи осталась за испанцами. Встреча завершилась со счётом 81:69.

В ещё одном матче игрового дня сборная Аргентины переиграла национальную команду Польши со счётом 91:65.

Таким образом, в четвертьфинале сборная Испании сыграет с Польшей, а Аргентина — с Сербией.

Результаты игрового дня



Группа I



Венесуэла — Россия — 60:69

Польша — Аргентина — 65:91



Группа J



Пуэрто-Рико — Италия — 89:94

Испания — Сербия — 81:69.