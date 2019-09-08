Сборная Испании уверенно победила Сербию в матче чемпионата мира — 2019

Сборная Испании переиграла национальную команду Сербии в матче группового этапа чемпионата мира. Испанцы не лучшим образом начали матч, уступая к первому перерыву с разницей в семь очков, однако уже во второй четверти им удалось совершить впечатляющий рывок, который позволил вырваться вперёд с преимуществом в восемь очков. Вторая половина встречи осталась за испанцами. Встреча завершилась со счётом 81:69.
В ещё одном матче игрового дня сборная Аргентины переиграла национальную команду Польши со счётом 91:65.
Таким образом, в четвертьфинале сборная Испании сыграет с Польшей, а Аргентина — с Сербией.
Результаты игрового дня
Группа I
Венесуэла — Россия — 60:69
Польша — Аргентина — 65:91
Группа J
Пуэрто-Рико — Италия — 89:94
Испания — Сербия — 81:69.
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