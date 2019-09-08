Елевич: в результате сборной на ЧМ виновата система развития баскетбола в России

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич поделился мнением о причинах неудачи национальной команды на чемпионате мира — 2019.



«Я не списываю результат сборной России на Кубке мира на травмы. И тренер, и сами игроки не виноваты в этом результате. Все старались на турнире, команда показала всё, что могла. Виновата сама система развития баскетбола в России. В нашем баскетбольном хозяйстве надо пересмотреть всё с целью сделать хотя бы маленький шажок вперёд. Пока перемен не будет, не будет и результата. На Кубок мира мы берём двух игроков из Суперлиги, которые не имеют опыта игр против иностранных команд. Это полный абсурд. Поэтому и такой результат.



Мы углубились в эту яму, а у нас на самом деле всё так. Уровень сборных других стран значительно вырос, а мы не можем подняться, потому что всё у нас чуть-чуть не так делается. Ну как может быть такое, что в Единой лиге ВТБ только девять российских команд играют? Нет полноценного чемпионата России. И в Лиге ВТБ играет-то всего 50 россиян, из которых 30 уже закончили, грубо говоря. Ну кого ты выберешь в сборную из 20-25 человек?» — приводит слова Елевича «Р-Спорт».