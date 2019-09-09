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Сестру Леонарда обвинили в нападении со смертельным исходом

Сестру Леонарда обвинили в нападении со смертельным исходом
Баскетбол / НБА 0

35-летняя Кимеша Уильямс, сестра форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда, обвиняется в нападении, повлекшим за собой смерть 84-летней Афаф Анис Ассад, сообщает CNN.

31 августа власти обнаружили Ассад в ванной комнате одного из казино в Калифорнии. Следователи определили, что она «могла быть жертвой нападения». Ассад перевезли в госпиталь, где она умерла спустя несколько дней.

Полиция арестовала Уильямс и 39-летнюю Кэндэс Таунсел, обвиняемых в причастности к смерти Ассад. Уильямс предстанет перед судом 19 сентября.

В сезоне НБА-2018/19 Леонард стал чемпионом с «Торонто Рэпторс» — канадская команда впервые взяла титул, обыграв в финальной серии «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4-2. Леонарда признали самым ценным игроком финала. В июле он объявил о переходе в «Клипперс».

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