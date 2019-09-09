Федерация баскетбола Греции потребовала отстранить арбитров матча Греция — Чехия

Федерация баскетбола Греции подала письменную жалобу в ФИБА с требованием отстранить арбитров, которые обслуживали матч греков со сборной Чехии, сообщает Eurohoops.
Сборная Греции смогла одержать победу со счётом 84:77, однако не смогла пробиться в четвертьфинал, поскольку для прохода в плей-офф им было необходимо одерживать победу с разницей минимум 12 очков.
В ходе встречи арбитры удалили с паркета Янниса Адетокунбо из-за пяти фолов, в этот момент греки вели со счётом 67:57. Федерация баскетбола Греции назвала это «беспрецедентным вмешательством в исход матча в истории европейского и мирового баскетбола».
Ранее стали известны все четвертьфинальные пары раунда плей-офф Кубка мира — 2019.
Кубок мира по баскетболу—2019. Четвертьфиналы
Аргентина — Сербия — 10 сентября
Испания — Польша — 10 сентября
США — Франция — 11 сентября
Австралия — Чехия — 11 сентября.
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