«Химки» победили «Астану» в контрольном матче благодаря 19 очкам Тиммы

Подмосковные «Химки» переиграли «Астану» в контрольном матче со счётом 81:88 (26:22, 17:18, 17:24, 21:24) на сборе в Паланге, сообщает официальный сайт команды. Ключевой для российской команды стала вторая половина встречи, которую она выиграла с разницей в 10 очков. Самым результативным в составе химчан стал Янис Тимма, набравший 19 очков.



«Астана» — «Химки» — 81:88 (26:22, 17:18, 17:24, 21:24).



«Химки»: Тимма (19 очков), Букер (14 + 6 подборов), Бертанс (13 + 5 подборов), Вольхин (13), Эванс (10 + 7 подборов), Гилл (8 + 6 подборов), Жеребко (4), Якушин (3), Зайцев (2), Барашков.



Баскетболисты Алексей Швед, Тимофей Мозгов, Крис Крамер, Андрей Десятников и Егор Вяльцев не принимали участия в матче.