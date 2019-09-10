Кантер: главная проблема «Нью-Йорк Никс» — владелец команды

Турецкий баскетболист Энес Кантер, выступавший за «Нью-Йорк Никс» с 2017 по 2019 год, полагает, что команде мешает прогрессировать её владелец американский бизнесмен Джеймс Долан.
«Никого не обвиняю. Я потрясающе провёл время в «Никс». Но когда я общался с напарниками или с игроками, которые уже в другой команде, они всегда говорили: прекрасный город, «Мэдисон Сквер Гарден» впечатляет, всё так здорово, но владелец… Они всегда добавляли вот это «но владелец...».
Я всегда говорю игрокам, что «Никс» невероятны. Мэдисон Сквер Гарден» — это Мекка. Если ты победил в Нью-Йорке, ты король мира. Но некоторые игроки боятся туда ехать и не желают иметь с этим ничего общего», — цитирует Кантера Daily News.
В 70-е годы «Нью-Йорк» дважды становился чемпионом НБА, но в плей-офф последний раз выходил в сезоне-2012/13.
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