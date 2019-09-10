В НБА запретили игрокам носить самурайские повязки

С нового сезона в НБА запрещены самурайские повязки. В минувшем сезоне их регулярно носили такие игроки, как Джимми Батлер («Майами Хит»), Джру Холидэй («Нью-Орлеан Пеликанс»), Монтрезл Харрелл («Лос-Анджелес Клипперс»), Карл-Энтони Таунс («Миннесота Тимбервулвз»), Джерретт Аллен («Бруклин Нетс»).
По словам официального представителя НБА Майка Басса, лига не хотела вмешиваться в ситуацию в ходе сезона, но с нового сезона самурайские повязки подпали под запрет. Некоторые команды опасались, что сползшая повязка может представлять собой проблему с точки зрения безопасности.
«Команды высказывали опасения, связанные с безопасностью и постоянством размера, длины и способов ношения повязок. В мае мы сообщили командам, что повязки больше не являются частью игровой формы», — приводит слова Басса ESPN.
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