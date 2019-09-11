Сборная Австралии вышла в полуфинал чемпионата мира по баскетболу—2019

Сборная Австралии по баскетболу вышла в полуфинал чемпионата мира—2019, проходящего в Китае. В четвертьфинале австралийцы уверенно переиграли национальную команду Чехии.
Первая четверть прошла в равной борьбе, что отразилось на табло — на первый перерыв команды ушли при равном счёте. Во второй четверти австралийцам удалось создать небольшой отрыв, к большому перерыву поведя в счёте с разницей в три очка.
Во многом решающей стала третья четверть, в которой австралийцы увеличили преимущество до 15 очков, превратив заключительный игровой отрезок в формальность. В заключительной четверти Чехия оказалась чуть сильнее, но на итоговый результат это не повлияло. Аргентинцы одержали победу со счётом 82:70 (17:17, 16:13, 30:18, 19:22).
В полуфинальной встрече Австралия сразится со сборной Испании. В другом полуфинале турнира примут участие Франция и Аргентина. Полуфинальные матчи пройдут 13 сентября, матч за третье место и финал — 15 сентября.
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