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Сборная Австралии вышла в полуфинал чемпионата мира по баскетболу—2019

Сборная Австралии вышла в полуфинал чемпионата мира по баскетболу—2019
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Сборная Австралии по баскетболу вышла в полуфинал чемпионата мира—2019, проходящего в Китае. В четвертьфинале австралийцы уверенно переиграли национальную команду Чехии.

Первая четверть прошла в равной борьбе, что отразилось на табло — на первый перерыв команды ушли при равном счёте. Во второй четверти австралийцам удалось создать небольшой отрыв, к большому перерыву поведя в счёте с разницей в три очка.

Во многом решающей стала третья четверть, в которой австралийцы увеличили преимущество до 15 очков, превратив заключительный игровой отрезок в формальность. В заключительной четверти Чехия оказалась чуть сильнее, но на итоговый результат это не повлияло. Аргентинцы одержали победу со счётом 82:70 (17:17, 16:13, 30:18, 19:22).

В полуфинальной встрече Австралия сразится со сборной Испании. В другом полуфинале турнира примут участие Франция и Аргентина. Полуфинальные матчи пройдут 13 сентября, матч за третье место и финал — 15 сентября.

ЧМ-2019 (м). 1/4 финала
11 сентября 2019, среда. 16:00 МСК
Австралия
Окончен
82 : 70
Чехия
Австралия: Миллз - 24, Гоулдинг - 14, Богут - 10, Деллаведова - 9, Ландейл - 7, Инглс - 6, Бэйнс - 6, Кэй - 4, Крик - 2, Собей, Глиддон, Барлоу
Чехия: Ауда - 21, Саторански - 13, Пумпрла - 10, Богачик - 8, Петерка - 7, Шильб - 5, Кржиж - 4, Грубан - 2, Выорал, Балвин, Ширжина, Пализа
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