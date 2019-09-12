Дилэйни продолжит карьеру в «Барселоне»
Руководство «Барселоны» подписало контракт с защитником Малкольмом Дилэйни, сообщает официальный сайт команды. Соглашение рассчитано на один год с опцией продления ещё на один сезон.
На протяжении межсезонья интерес к Дилэйни проявлял ряд европейских команд, однако Малкольм отказывался от них, надеясь получить контракт в НБА. Однако, не получив достойного предложения из Америки, Дилэйни принял контракт испанского клуба.
Минувший сезон Дилэйни провёл в чемпионате Китая, защищая цвета «Гуандунг Саузерн Тайгерс». До этого он выступал в НБА в составе «Атланты Хоукс». В НБА он провёл 127 поединков. Также у Малкольма есть опыт выступлений в России. В период с 2014 по 2016 год он защищал цвета «Локомотива-Кубань».
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