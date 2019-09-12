Леброн впервые с 2013 года не возглавил топ-100 лучших баскетболистов НБА

Авторитетное американское издание Sports illustrated опубликовало традиционный ежегодный рейтинг 100 лучших баскетболистов НБА по своей версии. Впервые с 2013 года лидерство в топ-100 потерял форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. По мнению издания, на данный момент лучшим игроком лиги является форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, второе место — у форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда и лишь третья позиция досталась Леброну Джеймсу.

Версия первой десятки рейтинга выглядит следующим образом:

1. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»)

2. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»)

3. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»)

4. Стеф Карри («Голден Стэйт Уорриорз»

5. Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»)

6. Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»)

7. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»)

8. Никола Йокич («Денвер Наггетс»)

9. Пол Джордж («Лос-Анджелес Клипперс»)

10. Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»).