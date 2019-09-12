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Леброн впервые с 2013 года не возглавил топ-100 лучших баскетболистов НБА

Леброн впервые с 2013 года не возглавил топ-100 лучших баскетболистов НБА
Баскетбол / НБА 0

Авторитетное американское издание Sports illustrated опубликовало традиционный ежегодный рейтинг 100 лучших баскетболистов НБА по своей версии. Впервые с 2013 года лидерство в топ-100 потерял форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. По мнению издания, на данный момент лучшим игроком лиги является форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, второе место — у форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда и лишь третья позиция досталась Леброну Джеймсу.

Версия первой десятки рейтинга выглядит следующим образом:

1. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»)
2. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»)
3. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»)
4. Стеф Карри («Голден Стэйт Уорриорз»
5. Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»)
6. Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»)
7. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»)
8. Никола Йокич («Денвер Наггетс»)
9. Пол Джордж («Лос-Анджелес Клипперс»)
10. Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»).

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