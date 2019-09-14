Кемба Уокер хочет помочь сборной США на Олимпийских играх
Разыгрывающий сборной США и «Бостон Селтикс» Кемба Уокер подвёл итоги чемпионата мира для своей национальной команды, а также выразил готовность продолжать за неё выступать и в дальнейшем.
«Мы провалились и не выполнили задачу, но у нас появилась дружба длиною в жизнь и останутся важные воспоминания. Что касается моего участия в Олимпийских играх, я бы с радостью поборолся за золотые награды», — приводит слова Уокера Eurohoops.
Сегодня, 14 сентября, сборная США завершила участие на чемпионате мира по баскетболу, победив в матче за седьмое место команду Польши. Американцы не сумели пробиться в полуфинал, уступив соперникам из Франции. Позже, в матче за пятое место, они проиграли сборной Сербии.
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