Кемба Уокер хочет помочь сборной США на Олимпийских играх

Разыгрывающий сборной США и «Бостон Селтикс» Кемба Уокер подвёл итоги чемпионата мира для своей национальной команды, а также выразил готовность продолжать за неё выступать и в дальнейшем.

«Мы провалились и не выполнили задачу, но у нас появилась дружба длиною в жизнь и останутся важные воспоминания. Что касается моего участия в Олимпийских играх, я бы с радостью поборолся за золотые награды», — приводит слова Уокера Eurohoops.

Сегодня, 14 сентября, сборная США завершила участие на чемпионате мира по баскетболу, победив в матче за седьмое место команду Польши. Американцы не сумели пробиться в полуфинал, уступив соперникам из Франции. Позже, в матче за пятое место, они проиграли сборной Сербии.