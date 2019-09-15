Рубио признан MVP чемпионата мира по баскетболу — 2019
Разыгрывающий сборной Испании Рики Рубио был признан MVP чемпионата мира по баскетболу — 2019, завершившегося в Китае, сообщает пресс-служба ФИБА в своём твиттер-аккаунте.
Сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале команду Аргентины со счётом 95:75. Рикки Рубио стал самым результативным игроком финала в составе победителей, набрав 20 очков, совершив 7 подборов и отдав 3 результативные передачи.
В среднем на чемпионате мира Рубио набирал 16,4 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 6,0 результативной передачи за игру.
Для сборной Испании этот успех стал вторым в истории чемпионатов мира. В первый раз сборная Испании выиграла чемпионский титул в 2006 году.
Посмотреть запись можно в твиттер-аккаунте ФИБА.
- 15 сентября 2019
-
19:36
-
18:32
-
17:44
-
16:57
-
15:48
-
14:56
-
13:53
-
12:48
-
11:51
-
10:12
-
09:13
-
00:33
- 14 сентября 2019
-
23:57
-
21:50
-
20:43
-
19:55
-
17:44
-
16:52
-
15:59
-
14:45
-
13:39
-
12:39
-
11:47
-
10:22
-
09:30
-
01:11
- 13 сентября 2019
-
23:25
-
22:52
-
21:24
-
20:58
-
19:50
-
18:57
-
17:47
-
16:55
-
15:40
Партнерский контент