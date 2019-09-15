Рубио признан MVP чемпионата мира по баскетболу — 2019

Разыгрывающий сборной Испании Рики Рубио был признан MVP чемпионата мира по баскетболу — 2019, завершившегося в Китае, сообщает пресс-служба ФИБА в своём твиттер-аккаунте.



Сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале команду Аргентины со счётом 95:75. Рикки Рубио стал самым результативным игроком финала в составе победителей, набрав 20 очков, совершив 7 подборов и отдав 3 результативные передачи.



В среднем на чемпионате мира Рубио набирал 16,4 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 6,0 результативной передачи за игру.

Для сборной Испании этот успех стал вторым в истории чемпионатов мира. В первый раз сборная Испании выиграла чемпионский титул в 2006 году.

Посмотреть запись можно в твиттер-аккаунте ФИБА.