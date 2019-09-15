ЦСКА стал победителем Gloria Cup, обыграв в финале «Анадолу Эфес» — 65:63. Московская команда успешно начала матч, к завершению первой половины поведя в счёт с разницей в 16 очков. Однако вторую половину стамбульцы провели гораздо активнее — в четвёртой четверти ЦСКА чуть не упустил лидерство, однако в концовке москвичи дважды выцарапали мяч на чужом щите после собственных промахов и решили судьбу матча.



«Мы приехали сюда, чтобы играть товарищеские матчи, которые помогут нам сделать выводы, по крайней мере вместе с теми ребятами, что работали здесь. Мы были в неполном составе, без семи игроков, баскетболисты сборных присоединятся к нам завтра, а ногой Стрелниекса мы сейчас не рискуем. Встречи получились тяжёлыми. Сегодня нам противостояла талантливая команда, и мы выглядели довольно хорошо. В защите справлялись. Пока была энергия и нужный уровень концентрации, мы добрались до «+18». После чего многое произошло, и это хорошо, потому что мы получили прямые указания, над чем надо работать. Ведь игру надо было легко, гладко доводить до конца. Соперники сумели вынудить нас ошибаться и попадали быстрые трехочковые, а мы неграмотно использовали фолы. Здорово, что смогли победить за счет защиты и мудрых решений в нападении. В целом турнир получился хорошим», — прокомментировал победу Димитрис Итудис, чьи слова приводит официальный сайт ЦСКА.