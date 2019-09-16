«Нижний Новгород» подписал форварда Илью Сорокина

«Нижний Новгород» подписал контракт с форвардом Ильёй Сорокиным, сообщает официальный сайт нижегородской команды.
В сезоне-2016-/17 Сорокин вошёл в состав команды «Химок», выступающей в Первенстве России ДЮБЛ, а в 2018/19 начал выступать за «Химки-2» в Единой молодёжной лиге ВТБ и «Химки-Подмосковье» в Суперлиге.
В свой дебютный сезон (2018-2019) в молодёжном чемпионате он записал себя в число лидеров коллектива, показав статистику в 11,2 очка (60,1% двухочковых и 35,8% трёхочковых), 5,2 подбора и 1,4 передачи. В мае «Химки-2» стали чемпионами молодёжной Лиги ВТБ, а Илья Сорокин был признан MVP «Финала восьми». В трёх решающих матчах он отметился средними показателями в 18 очков, 4 подбора, 0,7 передачи и 18,7 балла за эффективность действий.
В этом же сезоне форвард успел попробовать свои силы в фарм-клубе, выступающем в Суперлиге. В «Химках-Подмосковье» Сорокин стал одним из самых молодых игроков в составе. В 11 матчах он сумел отметиться средней статистикой в 3,5 очка и 1,5 подбора за 8 минут на паркете.
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