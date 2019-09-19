Кантер: в матче США — Турция я болел за США

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер признался, что во время просмотра матча чемпионата мира между командами США и Турции, он болел не за родную страну, а за американский коллектив.

«С одной стороны играла команда, представители которой реально не хотят меня видеть в своей стране. С другой — была команда, чья страна дала мне дом, четверо моих братьев защищали цвета этой команды. Так что я, определённо, болел за США», — приводит слова баскетболиста Clutch Points.

Энес Кантер — турок по происхождению. У центрового давний конфликт с правительством Турецкой Республики. Энес неоднократно оскорблял в социальных сетях президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Правительство Турции со своей стороны лишило Кантера гражданство и возможности возвращения на историческую родину.