В НБА показали проморолик к новому сезону

Официальный канал НБА в YouTube опубликовал проморолик к предстоящему сезону. В коротком ролике представлены такие ведущие игроки лиги, как Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Яннис Адетокунбо, и другие. При этом их показывают не только при помощи стандартного видео, но и изображают посредством мультипликационной графики.

Также на видео присутствуют первый номер драфта-2019 Зайон Уильямсон, лучший «шестой» игрок последних лет Лу Уильямс и новобранец «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард.

Соответствующий ролик размещён на YouTube-канале НБА.

Сезон Национальной баскетбольной ассоциации стартует в ночь на 23 октября мск. Действующие чемпионы лиги «Торонто Рэпторс» встретятся с «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Лос-Анджелес Клипперс» померится силами с «Лос-Анджелес Лейкерс».