В НБА показали проморолик к новому сезону

Официальный канал НБА в YouTube опубликовал проморолик к предстоящему сезону. В коротком ролике представлены такие ведущие игроки лиги, как Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Яннис Адетокунбо, и другие. При этом их показывают не только при помощи стандартного видео, но и изображают посредством мультипликационной графики.
Также на видео присутствуют первый номер драфта-2019 Зайон Уильямсон, лучший «шестой» игрок последних лет Лу Уильямс и новобранец «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард.
Соответствующий ролик размещён на YouTube-канале НБА.
Сезон Национальной баскетбольной ассоциации стартует в ночь на 23 октября мск. Действующие чемпионы лиги «Торонто Рэпторс» встретятся с «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Лос-Анджелес Клипперс» померится силами с «Лос-Анджелес Лейкерс».
- 20 сентября 2019
-
23:32
-
22:55
-
21:59
-
20:37
-
19:38
-
18:51
-
18:22
-
15:20
-
13:44
-
12:22
-
11:04
-
09:52
-
00:43
- 19 сентября 2019
-
23:15
-
22:12
-
21:28
-
19:06
-
17:48
-
16:22
-
14:40
-
13:15
-
13:01
-
11:55
-
10:55
-
09:36
-
00:55
- 18 сентября 2019
-
23:29
-
22:53
-
21:43
-
20:38
-
19:04
-
18:02
-
17:49
-
16:05
-
14:55