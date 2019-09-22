«Реал» обыграл «Барселону» и завоевал Суперкубок Испании

Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» и стал обладателем Суперкубка Испании по баскетболу. Встреча началась в равной борьбе, по итогам первой четверти «Реал» выигрывал всего одно очко. Однако уже во второй десятиминутке мадридцам удалось создать серьёзный отрыв — четверть завершилась с разницей «+14» в пользу «Реала».



В третьем игровом отрезке «Барселона» сумела отыграть 9 очков, сократив отставание до шести очков. Решающей в матче стала заключительная четверть, которая осталась за «Реалом». Итоговый счёт матча — 89:79 (21:20, 27:13, 21:30, 20:16) в пользу мадридской команды.



Для «Реала» эта победа в Суперкубке стала пятой в истории и второй подряд — в прошлом сезоне мадридский клуб в финале сломил сопротивление «Басконии».