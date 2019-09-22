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Томас подписал контракт с китайским клубом «Шаньси»

Томас подписал контракт с китайским клубом «Шаньси»
Баскетбол 0

Бывший форвард «Химок» Малкольм Томас подписал контракт с китайским клубом «Шаньси», сообщает Sportando. Для Томаса это будет уже второй опыт выступлений в чемпионате Китая — ранее он играл в китайской лиге в сезоне-2016/17.

Малкольм Томас покинул подмосковные «Химки» в конце июля 2019 года по истечении срока действия контракта. В «Химках» Томас провёл два сезона и помог подмосковной команде дважды выиграть серебряные медали Единой лиги ВТБ и попасть в плей-офф Евролиги в 2018 году. В прошлом сезоне Томас принял участие в 66 матчах, в среднем набирая 8,1 очка, а также 4,8 подбора и 1,7 передачи.

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