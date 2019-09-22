Томас подписал контракт с китайским клубом «Шаньси»
Бывший форвард «Химок» Малкольм Томас подписал контракт с китайским клубом «Шаньси», сообщает Sportando. Для Томаса это будет уже второй опыт выступлений в чемпионате Китая — ранее он играл в китайской лиге в сезоне-2016/17.
Малкольм Томас покинул подмосковные «Химки» в конце июля 2019 года по истечении срока действия контракта. В «Химках» Томас провёл два сезона и помог подмосковной команде дважды выиграть серебряные медали Единой лиги ВТБ и попасть в плей-офф Евролиги в 2018 году. В прошлом сезоне Томас принял участие в 66 матчах, в среднем набирая 8,1 очка, а также 4,8 подбора и 1,7 передачи.
- 23 сентября 2019
-
00:57
- 22 сентября 2019
-
23:36
-
22:05
-
20:01
-
18:17
-
17:01
-
15:54
-
14:55
-
13:42
-
12:22
-
11:42
-
10:18
-
09:15
-
00:19
- 21 сентября 2019
-
23:41
-
22:36
-
21:59
-
20:53
-
19:59
-
17:53
-
16:20
-
15:26
-
13:50
-
11:54
-
10:52
-
09:48
-
00:38
- 20 сентября 2019
-
23:32
-
22:55
-
21:59
-
20:37
-
19:38
-
18:51
-
18:22
-
15:20
Партнерский контент