В «Локомотиве-Кубань» ожидают самый конкурентный сезон в истории Лиги ВТБ

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Лука Банки убеждён, что серьёзное усиление ряда команд Единой лиги ВТБ в межсезонье приведёт к тому, что предстоящий сезон станет самым конкурентоспособным в истории турнира.

«Мне кажется, в этом году будет самый интересный и конкурентный сезон в Единой лиге за всю историю. Спор за победу будет ожесточенным. Все топ-клубы, включая ЦСКА, «Химки», «Зенит», УНИКС и «Локо», провели мощную трансферную кампанию. Но и клубы, которые я не назвал, тоже подписали сильных баскетболистов, возможности которых всем известны. Жду очень напряжённых игр», — цитирует слова Банки издание «Известия».

Напомним, что регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ стартует 25 сентября матчем «Химки» — «Зелена Гура».