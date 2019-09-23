Куфос получил травму и не поможет ЦСКА на Кубке Гомельского
24-25 сентября в Москве пройдёт ежегодный международный товарищеский турнир Кубок Гомельского. В этом году в нём примут участие «Олимпиакос», «Промитеас», УНИКС и ЦСКА. В преддверии старта состязаний президент «армейцев» Андрей Ватутин сообщил, что новобранец команды, прибывший в межсезонье из НБА, Коста Куфос не сможет помочь коллективу в ближайших встречах. По словам функционера, у Куфоса травма, которую он получил на сборах в Турции. Серьёзность повреждения сейчас оценивает медперсонал, сообщает официальный сайт ЦСКА.
Добавим, что с приходом в ЦСКА Куфос стал одним из самых высокооплачиваемых игроков не только в России, но и во всей Евролиге. Минувший сезон грек провёл в «Сакраменто Кингз».
- 23 сентября 2019
-
22:45
-
21:46
-
20:19
-
19:29
-
19:20
-
18:10
-
17:17
-
16:32
-
16:08
-
14:46
-
13:47
-
13:34
-
13:15
-
13:00
-
12:24
-
11:21
-
10:17
-
09:23
-
04:27
-
00:57
- 22 сентября 2019
-
23:36
-
22:05
-
20:01
-
18:17
-
17:01
-
15:54
-
14:55
-
13:42
-
12:22
-
11:42
-
10:18
-
09:15
-
00:19
- 21 сентября 2019
-
23:41
-
22:36
Партнерский контент