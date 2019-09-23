Куфос получил травму и не поможет ЦСКА на Кубке Гомельского

24-25 сентября в Москве пройдёт ежегодный международный товарищеский турнир Кубок Гомельского. В этом году в нём примут участие «Олимпиакос», «Промитеас», УНИКС и ЦСКА. В преддверии старта состязаний президент «армейцев» Андрей Ватутин сообщил, что новобранец команды, прибывший в межсезонье из НБА, Коста Куфос не сможет помочь коллективу в ближайших встречах. По словам функционера, у Куфоса травма, которую он получил на сборах в Турции. Серьёзность повреждения сейчас оценивает медперсонал, сообщает официальный сайт ЦСКА.

Добавим, что с приходом в ЦСКА Куфос стал одним из самых высокооплачиваемых игроков не только в России, но и во всей Евролиге. Минувший сезон грек провёл в «Сакраменто Кингз».