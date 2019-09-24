14 очков Апича помогли «Локомотиву-Кубань» разгромить «Дарушшафаку»,

«Локомотив-Кубань» продолжает подготовку к новому сезону. 23 сентября команда из Краснодара провела товарищескую встречу с «Дарушшафакой». Невзирая на то, что кубанцы проводили встречу на территории турецкого коллектива, они владели тотальным преимуществом и разгромили соперников со счётом 76:55.

Самым результативным в составе победителей стал Драган Апич, набравший 14 очков. Первый матч за новую команду провёл защитник сборной России Григорий Мотовилов, набравший 7 очков и добавивший к этому по одному подбору и передаче.

«Локомотив-Кубань» — «Дарушшафака» — 76:55 (22:16, 29:12, 13:10, 12:17).

«Мы уже встречались с «Дарушшафакой» на недавнем турнире в Бурсе, поэтому были хорошо знакомы с возможностями соперника. Отлично подготовились к игре, в первой половине показали, как мы должны выглядеть в этом сезоне, особенно, что касается игры в защите. Во второй половине была возможность попробовать разные сочетания игроков, посмотреть, как готова наша молодёжь.

Думаю, что мы готовы к сезону. Нам осталось сыграть один товарищеский матч послезавтра против «Бешикташа», а затем мы возвращаемся в Краснодар, где продолжим подготовку непосредственно к первому раунду Еврокубка. Мы отлично понимаем друг друга, продуктивно провели сборы, думаю нас ждёт хороший сезон", — приводит слова Драгана Апича официальный сайт «Локомотива-Кубань».