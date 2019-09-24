Йович объяснил слабое выступление сборной Сербии на ЧМ отсутствием Теодосича

Разыгрывающий защитник «Химок» и сборной Сербии по баскетболу Стефан Йович поделился впечатлениями от недавно завершившегося чемпионата мира. По словам Йовича, его национальная команда не выполнила задачи по завоеванию медалей из-за отсутствия в составе Милоша Теодосича.
«На Кубке мира у нас был и плохой, и хороший опыт. Мы провели отличную предсезонку, но по ходу турнира нас преследовали травмы, также были неудачные игры, и в итоге мы упустили шанс завоевать медали, хотя это была наша главная цель. С другой стороны, мы сыграем в квалификации на Олимпийские игры, хотя, конечно, пятое место и отборочные матчи — совсем не то, на что мы все рассчитывали. Посмотрим, что будет следующим летом.
Конечно, на нас сказалось отсутствие Теодосича. Милош — наш лидер, который способен взять на себя ответственность на площадке в тяжёлые моменты. Порой он эмоционально разговаривает с нами и призывает играть лучше. Его отсутствие — одна из причин, почему мы так выступили", — приводит слова Йовича официальный сайт «Химок».
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