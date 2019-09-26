У Карасёва зажила душевная рана от невыхода России в плей-офф ЧМ по баскетболу

Форвард «Химок» и сборной России по баскетболу Сергей Карасёв рассказал, что уже не переживает по поводу непопадания команды в восьмёрку сильнейших на чемпионате мира. Россия остановилась на стадии второго группового этапа, после того как уступила сборной Польши. Победа над Венесуэлой в последнем матче уже не имела турнирного значения.

Карасёва спросили, зажила ли у него душевная рана от непопадания сборной России в четвертьфинал.

«Да, зажила. Понятное дело, что первое время было неприятно. Тем не менее задачу-минимум мы выполнили: отобрались на олимпийскую квалификацию. Поэтому теперь через неё будем стараться попасть на Олимпиаду.

Конечно, можно было сделать большее, но получилось, как получилось. Причины? Сложно однозначно ответить. Где-то не забили, где-то не повезло, где-то соперник был лучше, где-то мы сами ошиблись — там много факторов», — цитирует Карасёва «Матч ТВ».