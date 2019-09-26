У Карасёва зажила душевная рана от невыхода России в плей-офф ЧМ по баскетболу

Форвард «Химок» и сборной России по баскетболу Сергей Карасёв рассказал, что уже не переживает по поводу непопадания команды в восьмёрку сильнейших на чемпионате мира. Россия остановилась на стадии второго группового этапа, после того как уступила сборной Польши. Победа над Венесуэлой в последнем матче уже не имела турнирного значения.
Карасёва спросили, зажила ли у него душевная рана от непопадания сборной России в четвертьфинал.
«Да, зажила. Понятное дело, что первое время было неприятно. Тем не менее задачу-минимум мы выполнили: отобрались на олимпийскую квалификацию. Поэтому теперь через неё будем стараться попасть на Олимпиаду.
Конечно, можно было сделать большее, но получилось, как получилось. Причины? Сложно однозначно ответить. Где-то не забили, где-то не повезло, где-то соперник был лучше, где-то мы сами ошиблись — там много факторов», — цитирует Карасёва «Матч ТВ».
- 26 сентября 2019
-
14:46
-
13:29
-
12:21
-
11:01
-
10:14
-
09:30
-
09:29
-
00:39
-
00:04
- 25 сентября 2019
-
23:23
-
22:18
-
21:50
-
20:48
-
18:30
-
18:27
-
17:25
-
16:22
-
14:59
-
13:40
-
12:29
-
11:50
-
10:30
-
09:25
-
00:58
- 24 сентября 2019
-
23:48
-
22:32
-
21:47
-
20:23
-
19:54
-
19:41
-
18:28
-
17:28
-
16:10
-
15:14
-
13:42