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Леброн не исключил участия в Олимпийских играх

Леброн не исключил участия в Олимпийских играх
Баскетбол / Евролига 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» и один из лучших баскетболистов современности Леброн Джеймс не исключил, что примет участие в Олимпийских играх-2020, которые пройдут в Токио. По словам баскетболиста, он ещё не определился с планами на летнее межсезонье, но был бы рад прибыть в расположение национальной сборной.

«Не знаю. Мне бы хотелось. Сделал бы это с радостью и в определённый момент начну думать над этим. В какой-то момент буду обсуждать это с Грегом Поповичем», — приводит слова Джеймса обозреватель Дэйв Макменамин на своей странице в «Твиттере».

О готовности выступить на ОИ-2020 в Токио заявили уже Стефен Карри, Клэй Томпсон, Дрэймонд Грин, Дэмьен Лиллард и Джимми Батлер. На ЧМ-2019 сборная США выступила без звёзд и показала худший результат в истории, заняв на турнире седьмое место.

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