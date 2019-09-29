Уайтсайд: думаю, я раскроюсь в «Портленде»
Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс», новичок команды Хассан Уайтсайд уверен, что ему удастся раскрыться в новой команде.
«Думаю, я раскроюсь в «Портленде». У них много движения, разных комбинаций. Думаю, здесь мне удастся сделать трипл-дабл с передачами. Я делаю много передач во время двусторонних игр. Я играю на позиции разыгрывающего центрового», — приводит слова Хассана Уайтсайда The Athletic.
30-летний Уайтсайд защищал цвета «Майами Хит» с 2014 года. в нынешнее межсезонье он перешёл в «Портленд Трэйл Блэйзерс». В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 72 матчах (53 — в старте), набирая в них 12,3 очка, совершая 11,3 подбора и совершая 1,9 блок-шота в среднем за 23,3 минуты.
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