О'Брайант: игроки «Ритас» опасны при атаке из-за периметра

Баскетболист «Локомотива-Кубань» Джонни О'Брайант поделился ожиданиями от стартового матча группового этапа Еврокубка с литовским «Ритасом», который краснодарцы проведут 1 октября. По словам американского баскетболиста, его переполняют положительные эмоции в преддверии старта сезона и он ожидает сложного матча.



«Буду рад сыграть против такого хорошего соперника. В составе «Ритас» много опытных игроков, они очень опасны при атаке из-за периметра. Это должен быть хороший матч. Наконец-то начинается сезон, и меня переполняют только положительные эмоции!» — приводит слова Джонни О'Брайанта официальный сайт краснодарской команды.



Встреча состоится в Вильнюсе во вторник, 1 октября. Начало — в 19:00.