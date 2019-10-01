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«Локомотив-Кубань» уступил «Ритасу» в первом туре Еврокубка

«Локомотив-Кубань» уступил «Ритасу» в первом туре Еврокубка
Баскетбол / Еврокубок 0

Краснодарский «Локомотив-Кубань» неудачно стартовал в Еврокубке. В матче первого тура «Локо» уступил в гостях литовскому «Ритасу» со счётом 86:92.

«Локомотив-Кубань» провалил вторую четверть, проиграв её с разницей в 19 очков. Все остальные десятиминутки российский клуб выиграл, но отыграть отставание в итоге так и не сумел.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Ритаса» Эймантас Бендзюс, набравший 23 очка. У «Локомотива» 18 баллов набрал форвард Джонни О’Брайант.

В следующем туре Еврокубка «Локомотив-Кубань» встретится с «Венецией». Матч будет проходить в Краснодаре 9 октября.

В группе B, помимо «Ритаса», «Локомотива-Кубань» и «Венеции», выступают «Лимож» и «Тофаж». В следующий раунд выйдут четыре лучшие команды

Еврокубок. Группа B. 1-й тур
01 октября 2019, вторник. 19:00 МСК
Ритас
Вильнюс, Литва
Окончен
92 : 86
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Ритас: Бендзюс - 23, Крус - 14, Эходас - 12, Кайрис - 6, Холлоуэй - 5, Сирвидис - 4, Бичкаускис - 4, Буткевичюс - 4, Гедрайтис, Гирджюнас, Блажевич, Бэйрстоу
Локомотив-Кубань: О'Брайант - 18, Д. Кулагин - 13, Уильямс - 11, Деккер - 10, Калниетис - 8, Каммингс - 2, Ивлев - 2, Ильницкий - 2, Мотовилов, Фридзон, Апич, Долинин
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