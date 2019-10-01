«Локомотив-Кубань» уступил «Ритасу» в первом туре Еврокубка

Краснодарский «Локомотив-Кубань» неудачно стартовал в Еврокубке. В матче первого тура «Локо» уступил в гостях литовскому «Ритасу» со счётом 86:92.

«Локомотив-Кубань» провалил вторую четверть, проиграв её с разницей в 19 очков. Все остальные десятиминутки российский клуб выиграл, но отыграть отставание в итоге так и не сумел.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Ритаса» Эймантас Бендзюс, набравший 23 очка. У «Локомотива» 18 баллов набрал форвард Джонни О’Брайант.

В следующем туре Еврокубка «Локомотив-Кубань» встретится с «Венецией». Матч будет проходить в Краснодаре 9 октября.

В группе B, помимо «Ритаса», «Локомотива-Кубань» и «Венеции», выступают «Лимож» и «Тофаж». В следующий раунд выйдут четыре лучшие команды