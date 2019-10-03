Прифтис — о поражении от «Брешии»: УНИКС оказался не готов к первой четверти

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал поражение своих подопечных от «Брешии» в матче первого тура группового этапа Еврокубка. Встреча завершилась со счётом 85:74 в пользу «Брешии».



«Мои поздравления «Брешии», они провели действительно хорошую игру. Мы ожидали, что «Брешия» покажет сильный баскетбол. Мы оказались не готовы с первой четверти, в отличие от соперника. Мы смогли уравновесить ситуацию в оставшихся трёх четвертях, но это было непросто, поскольку соперники играли очень уверенно. Для нас это была первая игра сезона и в дальнейшем мы будем стараться изо всех сил», — приводит слова Димитриса Прифтиса официальный сайт Еврокубка.



В следующем туре группового этапа Еврокубка УНИКС сыграет с люблянской «Олимпией».