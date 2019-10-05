Айон получил перелом носа в матче Евролиги с «Альбой»

Центровой санкт-петербургского «Зенита» Густаво Айон получил перелом носа в матче первого тура Евролиги, сообщает Sportando. В первой половине встречи Айон получил удар локтем в лицо во время борьбы под кольцом.



Мексиканец покинул площадку с разбитым носом после десяти минут игрового времени, набрав 4 очка.



По итогам встречи «Зенит» проиграл в гостях «Альбе» со счётом 65:85. Самым результативным игроком матча стал центровой «Альбы» Ландри Нноко, набравший 16 очков. Форвард питерцев Томас Уильям набрал 14 очков



Для «Зенита» этот матч стал дебютным в Евролиге. Питерский клуб не смог в минувшем сезоне пробиться в финал Единой лиги ВТБ, но получил «уайлд-кард» от организаторов. В следующем туре «Зенит» будет принимать «Барселону», этот матч состоится 11 октября.